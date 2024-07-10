نصر الله: حماس هي من تفاوض وما تقبل به سنقبل به جميعا

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان، اليوم الأربعاء، إن عمليات الحزب تشغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال و"عمليا هناك 1000 ضابط وجندي إسرائيلي مجبرون على البقاء هناك".

وأكد نصر الله، أن جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف الاحتلال الإسرائيلي وتفويت الفرصة عليه لحسم المعركة في غزة، مشيرا إلى أن الاستنزاف في القطاع وفي شمال إسرائيل يؤدي إلى أزمة اجتماعية لدى الاحتلال يحتاج معها إلى مزيد من الجنود.

وأوضح نصر الله، أن الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة، مضيفا "وقف الحرب في غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الجبهة الشمالية".

وذكر نصر الله أن الاحتلال يخفي إصاباته في شمال إسرائيل، لافتا إلى أن هذه الجبهة ماضية في تحقيق هدفها، موضحا أن "أشغلنا جزءا كبيرا من قوات العدو وأبعدناه عن المعركة في غزة وأكدنا أن الشمال مرتبط بغزة".

ونوّه نصر الله إلى "نحن أمام جيل جديد من قادة الاحتلال النرجسيين المستعدين للتضحية بكل شيء في سبيل بقائهم في السلطة"، مشددا على أن "بعد 10 أشهر من العدوان الفشل هو عنوان المعركة الإسرائيلية في قطاع غزة".

وكشف الأمين العام لحزب الله أن ما تقبل به حركة حماس ستقبل به الجماعة اللبنانية، مؤكدا أن حماس تفاوض بالنيابة عن نفسها وعن الفصائل وعن محور المقاومة و"نحن نرضى بما ترضى به حماس".

وشدد نصر الله على أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يدرك ما يقول وإصراره على عملية رفح إقرار بالهزيمة وعدم تحقيق أي نصر في المعركة.

ولفت نصر الله إلى أن عدة ألوية من جيش الاحتلال بمساندة الطائرات دخلت رفح، فيما قال الاحتلال إنه سينهي المعركة خلال 3 أو 4 أسابيع لكنه فشل.