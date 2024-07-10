وفاة متسلقة ألمانية إثر سقوطها من أحد الجبال في سويسرا

جنيف - (د ب أ)

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأربعاء، مقتل متسلقة ألمانية، وإصابة أخرى بعد تعرضهما لحادث على الجبال السويسرية.

وقالت الشرطة إن المرأتين، 45 و61 عاما من العمر، كانتا في طريق النزول من فوق جبل لاجينهورن الذي يبلغ ارتفاعه 4010 مترا، في ساس فالي عندما سقطتا فجأة لمئات الأمتار على الجانب الغربي في تتابع سريع.

وتوفيت المرأة الأصغر سنا، بينما نقل رجال الإنقاذ الأخرى إلى المستشفى جوا.

ولم تقدم الشرطة السويسرية أي معلومات بشأن مسقط رأسهما، لحماية الخصوصية.

وأوضحت الشرطة أن المرأتين كانتا ضمن مجموعة من ثمانية متسلقين.

وأبلغ الباقون أجهزة الإنقاذ بالحادث، الذي وقع صباح أمس الأول الاثنين. وفتح مكتب النائب العام تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.