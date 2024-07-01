إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

طرابلس - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، فيديو يظهر التجهيزات والترتيبات النهائية لإعادة افتتاح منفذ رأس جدير البري.

وأغلق المعبر بسبب أحداث أمنية في ليبيا منذ مارس الماضي، وتأجل افتتاحه أمام حركة المسافرين والحركة التجارية الشهر الماضي أكثر من مرة لأسباب لوجستية وأمنية.

ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود، ولا سيما مدينة بن قردان على الجانب التونسي التي تعتمد على تجارة البنزين المهرب والسلع من الأسواق الليبية.

وكانت المدينة شهدت في وقت سابق احتجاجات من قبل التجار للمطالبة بإعادة فتح المعبر الحيوي.