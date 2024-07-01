عقب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء.. بن جفير يطالب بإقالة رئيس الشاباك

(وكالات)

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة وعشرات الأسرى الفلسطينيين، قائلًا إن قرار الإفراج عن "المخربين" إهمال أمني.

وطالب بن جفير، بإقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار وإرساله إلى منزله، بسبب قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي والذي جاء قرار الإفراج عنه عقب قضائه أكثر من 7 أشهر داخل السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، تم الإفراج عن أبو سليمة رفقة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم أسرهم من قطاع غزة.

وكان أبو سليمة قد تم اعتقاله عقب إجلائه رفقة عدد من الأطقم الطبية بشكل قسري من مجمع الشفاء الطبي عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي له في نوفمبر الماضي.