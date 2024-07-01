مدير مجمع الشفاء الطبي عقب الإفراج عنه: الأوضاع داخل سجون الاحتلال مأساوية للغاية

غزة -( د ب أ)

صرح مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الاثنين، أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مأساوية وصعبة للغاية، وذلك خلال كلمته عقب الإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن أبو سلمية قوله، في أول تصريحات له بعد الإفراج عنه صباح اليوم: "وضع السجون مأساوي وصعب جدا، ويجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة والشعوب العربية من أجل حرية الأسرى".

وأكد أبو سلمية أن "الأسرى يمرون بظروف صعبة جدًا من نقص في الأكل والشراب والتعرض للإهانة، لم يمروا بها منذ بداية الاحتلال عام 48".

وأضاف أبو سلمية أن "الأسرى أمانة في أعناق الجميع ويجب تبييض السجون في أسرع وقت"، لافتا إلى أن "الاحتلال يستهدف الجميع ويعتقل الجميع دون استثناء، وهناك من الكوادر الطبية من استشهدوا تحت التعذيب داخل السجون".

وشدد على أن "الاحتلال أثبت مدى إجرامه باستهداف الكوادر الطبية والصحفية والنساء والرجال ودمر كل شيء في قطاع غزة".

واستدرك "لكن بإذن الله سنبني قطاع غزة من الصفر، وسنعيد مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلنا منه كما كان وأفضل".

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم عن 50 معتقلا من قطاع غزة بينهم أبو سلمية الذي تم اعتقاله بعد إجلائه قسرا من مجمع الشفاء الطبي في 23 نوفمبر 2023.