هل يُواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة في صفوف ضباطه؟

كتب- محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة بسبب ارتفاع طلبات الاستقالة في صفوف الضباط ورغبتهم في ترك الخدمة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي روزنفيلد، أعلن في وقت سابق، استقالته من منصبه بسبب فشله في حماية غلاف غزة يوم 7 أكتوبر وعدم تحقيق الأمن للمستوطنين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن روزنفيلد، إنه يتحمل المسؤولية عن فشله في "مهمة حياته"، في إشارة إلى تأمين مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح روزنفيلد أنه قرر الاستقالة من منصبة كقائد لفرقة وغزة وكذلك إنهاء خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 عاما، مشيرا إلى أنه أبلغه قادته العسكريين بقراره.