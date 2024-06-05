أول تعليق من بوتين على اتهام ترامب بأنه جاسوس لصالح روسيا

وكالات

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي اتهمته بأنه جاسوس لصالح روسيا.

وأضاف بوتين خلال عقده لقاءً مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية اليوم الأربعاء، أن " اتهام ترامب بأنه جاسوس لصالح روسيا لا أساس لها، وروسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية، مستطردًا "لن يتغير شيء بشكل أساسي في السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأكد بوتين أنه إذا انطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة من المصالح الوطنية فربما يتغير نهج واشنطن في العلاقات مع روسيا والصراع أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وأوضح أن محاكمة ترامب استخدام النظام القضائي لصراع سياسي داخلي، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية.

وتابع قوله إن الناس في الولايات المتحدة الأمريكية لا يثقون بالنظام القضائي ويعتقدون أن القرارات اتخذت لأسباب سياسية.

وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا لم تتدخل قط ولا تنوي التدخل بالعمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن رغبة الولايات المتحدة بأن تكون زعيمة الليبرالية العالمية تدمرها من الداخل.