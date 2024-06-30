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BBC

"تنسيقية المقاومة العراقية" تتوعد بتصعيد عملياتها حال شنت إسرائيل هجوما على لبنان

11:54 م الأحد 30 يونيو 2024

أرشيفية

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وكالات
هددت ما تسمى بتنسيقية المقاومة العراقية في بيان، اليوم الأحد، بأن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة في حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها بشن حرب شاملة على حزب الله في لبنان.
وأوضحت التنشيقية في بيانها: "اجتمعت تنسيقية المقاومة العراقية إثر تهديدات العدو الصهيوأمريكي بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته الباسلة، وقررت التنسيقية إنه إذا ما نفذ الصهاينة تهديدهم، فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم، وستكون مصالح العدو الأمريكي الإجرامي في العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال المقاومة، (إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ)".
وقالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تضغط لاتخاذ قرار بخصوص اليوم الذي يلي الحرب قبل انتهاء العملية في رفح.
وأشارت هيئة البث، إلى أنه مع نهاية المرحلة الحالية سيتحول التركيز للشمال واتخاذ قرار خلال الاسبوعين القادمين لتوسيع المعركة أو تسوية سياسية.

المقاومة العراقية الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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