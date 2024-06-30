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حركة الجهاد تنعى سعيد جابر أحد قادة كتيبة طولكرم سرايا القدس

06:27 م الأحد 30 يونيو 2024

سرايا القدس

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وكالات

نعت حركة الجهاد الإسلامي، سعيد جابر أحد قادة كتيبة طولكرم سرايا القدس الذي استشهد بقصف الاحتلال مخيم نور شمس.

وفي وقت سابق قال تلفزيون فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم، مما أدى لاستشهاد سعيد الجابر وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الشهيد الجابر هو قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأقدم مطارد للاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم.

وشيّع الآلاف من أبناء طولكرم جثمان الشهيد الجابر، وهم يرددون هتافات تؤيد المقاومة، وتطالب بالثأر من الاحتلال.

سرايا القدس سعيد جابر طولكرم طوفان الأقصى
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