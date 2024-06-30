أوكرانيا تعلن إسقاط 10 مسيرات روسية على أراضيها

كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 10 طائرات مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة المعادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان "في ليلة 29 يونيو 2024، شن العدو هجوما باستخدام عشر طائرات مسيرة من طراز شاهد-131/136 من منطقة بريمورسكو-أختارسك في روسيا الاتحادية".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلجورود، منها 15 مسيرة فوق منطقة كورسك الحدودية، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك، وتسع مسيرات فوق منطقة ليبيتسك، وأربع أخرى فوق منطقة فورونيج، وأربع فوق منطقة بريانسك، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين فوق كل من منطقتي أوريول وبيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.