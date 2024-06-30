أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 542 ألفا و700 شخصًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 542 ألفا و700 جندي، بينهم 1140 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8080 دبابة، منها سبع دبابات أمس السبت، و15524 مركبة قتالية مدرعة و14533 نظام مدفعية و1110 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و873 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 360 طائرة، و326 مروحية، و11584 طائرة مسيرة، و2331 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و19643 من المركبات وخزانات الوقود، و2448 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.