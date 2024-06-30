مسؤول بريطاني يشير إلى تدخل روسي محتمل في الانتخابات العامة

لندن - (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، اليوم الأحد، إن التدخل الروسي المزعوم في حملة الانتخابات العامة المقبلة بالمملكة المتحدة، "مثير للقلق البالغ"، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

ورد نائب رئيس الوزراء البريطاني على مزاعم هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي" التي تفيد بأنها كانت تقوم بمراقبة خمس صفحات منسقة على منصة "فيسبوك"، تروج لنقاط حوار الكرملين، حيث أعرب البعض عن دعمهم لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني الشعبوي، بقيادة نايجل فاراج.

وقال دودن في بيان نشرته صحيفة "صنداي تايمز": "تكشف هذه الاكتشافات عن الخطر الحقيقي الذي تواجهه ديمقراطيتنا في هذا العالم الغامض".

وأضاف أن "قيام الجهات الأجنبية الخبيثة بالترويج للأحزاب السياسية البريطانية، وللسياسات ووجهات النظر التي تناسب أجندتها، هو مجرد مثال آخر على التحديات في الفضاء الإلكتروني المتقلب بصورة متزايدة خلال القرن الحادي والعشرين، ومن المثير للقلق البالغ رؤيته خلال حملة انتخابية."