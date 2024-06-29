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صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37834 شهيدًا

01:04 م السبت 29 يونيو 2024

ضحايا القصف الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37834 شهيدًا و86858 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 267 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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