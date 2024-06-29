بزشكيان وجليلي فى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية

وكالات

كشفت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية وصول مسعود بزشكيان (الإصلاحي) وسعيد جليلي(المحافظ) إلى الجولة الثانية للانتخابات.

ووفق النتائج الأولية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية بعد فرز أكثر من 19 مليون صوت، فقد حل في المرتبة الأولى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بحصوله على 8 ملايين و302 ألف صوت، متبوعا بفارق طفيف بالمرشح المحافظ سعيد جليلي.

ونقلت وكالة تسنيم أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 40%، وأن التوقعات الأولية تفيد بالتوجه نحو جولة ثانية.

وحصل محمد باقر قاليباف على مليونين و676 ألف صوت، في حين نال مصطفى بور محمدي 158 ألفا و314 صوتا.

وفي حالة لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% فإن المرشحيْن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيتنافسان في الجولة الثانية التي ستنطلق في 5 يوليو المقبل، والفائز فيها سيصبح الرئيس التاسع للبلاد.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو الماضي.