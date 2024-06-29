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BBC

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذّر من عدوان شامل على لبنان

11:14 ص السبت 29 يونيو 2024

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذّر من عدوان شامل ع

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وكالات

حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، من أن شن عدوان عسكري شامل على لبنان سيؤدي إلى حرب مدمرة بالكامل.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن كل الخيارات مطروحة بما فيها مشاركة جبهات المقاومة إذا شنت إسرائيل حربا على لبنان.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ أن هناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.

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