تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى العاشرة مساء

طهران (د ب أ)

أعلنت السلطات الإيرانية، مد التصويت في جميع مراكز الاقتراع للانتخابات الإيرانية حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تمديدها حتى الساعة الثامنة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تبدأ في دورتها الرابعة عشرة صباح يوم الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المرحلة الأولى في الساعة السادسة مساء.

وأدلى المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي بصوته، في الانتخابات الرئاسية في إيران، فيما سيقرر الناخبون الإيرانيون ما إذا كانوا يريدون استمرار التيار المحافظ المتشدد في حكم البلاد أو التحول نحو مسار أكثر اعتدالا.

وحث خامنئي الأمة على المشاركة النشطة في التصويت "لإثبات صحة ونزاهة نظام الجمهورية الإسلامية".

وتتجه نحو 61 مليون دولار إلى مراكز الاقتراع لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيس الذي توفي في حادث مروحي في مايو الماضي.

وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية حادة وتوترات مع الغرب واحباطات بين الجمهور، ولاسيما الشباب، بفرض سلطة الدولة والحكومة.

والمرشحون الذين يتطلعون إلى ذلك يتمتعون بفرص متعددة للفوز في الانتخابات مع المتشدد سعيد جليلي، المفاوض السابق في المحادثات النووية الدولية، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى وزير الصحة السابق والمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.