أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 540 ألفا و490 منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 540 ألفا و490 جنديا، بينهم 1170 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8066 دبابة روسية، (بزيادة 24 دبابة)، و15480 مركبة قتالية مدرعة(بزيادة 21) و14423 نظام مدفعية(بزيادة 60)، و1109 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق (بزيادة نظام واحد)، و871 من أنظمة الحرب المضادة للطائرات(بزيادة 3 أنظمة).

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11167 طائرة مسيرة، و2296 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18991 من المركبات وخزانات الوقود، و2337 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي خسر أيضا 360 طائرة حربية(بزيادة طائرة واحدة)، و326 مروحية و11509 طائرات مسيرة تكتيكية (بزياد 50)، و28 سفينة حربية وغواصة واحدة و19514 من المركبات وخزانات الوقود(بزيادة 46)، و2431 من وحدات المعدات الخاصة (بزيادة وحدة واحدة)

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.