كندا: لا نعترف بسيطرة إسرائيل على المناطق التي احتلتها عام 1967

وكالات

قالت وزارة الخارجية الكندية، إنها تعارض توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت الخارجية: "لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967"، موضحة أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وعائق خطير أمام تحقيق سلام شامل وعادل.

كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن استخدام جيش الاحتلال الكلاب البوليسية بالاعتداء على المدنيين بغزة ممنهج وواسع النطاق.

وأضاف المرصد، أنه وثق عشرات الحالات التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب البوليسية خلال عملياتها في غزة، موضحا أن هناك إفادات بشأن مهاجمة الكلاب البوليسية بشكل متكرر للمدنيين ونهشهم عند عمليات الاقتحام.

وتابع، أن حادثة الاعتداء على المسنة "دولت الطناني" التي انتشر مؤخرا مقطع مصور لنهش كلب لها في جباليا شمالي قطاع غزة ليست حالة منفردة، مشيرا إلى أنه تلقى شهادات عن استخدام جيش الاحتلال الكلاب باقتحام المستشفيات ونهش النازحين وجثامين الشهداء.

وأكمل المرصد الأورومتوسطي، أن هناك استخدام الكلاب في مهاجمة وترويع الأطفال والنساء خلال اقتحام مراكز الإيواء، موضحا أن أخطر وأكثر أشكال استخدام الكلاب البوليسية فظاعة وبشاعة يتم ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون أي قيود أو محظورات.

وأوضح: "تلقينا شهادات من معتقلين مفرج عنهم، تؤكد الدور الوحشي وغير الإنساني في استخدام الكلاب لاغتصاب الأسرى والمعتقلين"، مشيرا إلى أن ممارسة جيش الاحتلال هذه جرائم قائمة بحد ذاتها تقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكمل: "يتوجب تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورا"، موضحا أن الضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.