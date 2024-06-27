السفير الأمريكي لدى الصين: بكين أساءت تقدير تأثير دعمها لروسيا على علاقتها مع أوروبا

بكين - (د ب أ)

صرح السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز، اليوم الخميس، بأن بكين أساءت تقدير التأثير الذي سيلحق بعلاقتها مع أوروبا عندما قدمت الدعم لحرب روسيا في أوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والديمقراطيات الغربية توترات بسبب الصراع.

وقال بيرنز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج:"اعتقد أن الصينيين أساؤوا التقدير.. واعتقد حقا أنهم لم يستوعبوا القيمة الأساسية التي نضيفها في عالمنا على السلام والوحدة في أوروبا نفسها".

وأضاف بيرنز، الذي تولى منصبه في الصين بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أن الاتحاد الأوروبي يتصرف بـ "معارضة صريحة" لدعم الصين لموسكو. وقال إن التكتل ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وصفا الصين بأنها خصم ممنهج "جزئيا لهذا السبب ".

وقدمت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج دعما دبلوماسيا واقتصاديا لروسيا عقب بدء الغزو في فبراير 2022، والذي أدى إلى إحدى أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، واجه الرئيس الصيني دعوات متكررة من الولايات المتحدة وأوروبا لاستخدام صداقته "غير المقيدة بحدود" مع الرئيس فلاديمير بوتين للمساعدة في إنهاء الصراع.

وقال بيرنز: "لا تظهر الصين سلوك دولة محايدة"، مشيرا إلى تصريحات بكين السابقة بشان موقفها.