إعلان

BBC

الدفاع المدني بغزة: نزوح عشرات الآلاف من المدنيين جراء القصف على حي الشجاعية

01:36 م الخميس 27 يونيو 2024

الدفاع المدني بغزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الخميس، إن طواقمه لا تستطيع الوصول للشهداء والمصابين في الشجاعية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب جميع السكان والنازحين في الشجاعية والأحياء الجديدة التركمان والتفاح بالإخلاء الفوري جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين.

وأشارت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، إلى أن طائرة كواد كابتر إسرائيلية تطلق نيرانها مجددا تجاه الأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومين و"جيش الاحتلال في حي الشجاعية، معلنة سقوط 5 شهداء حتى الآن في القصف الإسرائيلي على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

الدفاع المدني بغزة غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يسمح بالإزدواج ويرفض معادي السامية.. أهم شروط قانون الجنسية الألماني الجديد

إعلان

إعلان

* أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة
* هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟