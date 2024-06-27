الدفاع المدني بغزة: نزوح عشرات الآلاف من المدنيين جراء القصف على حي الشجاعية

وكالات

قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الخميس، إن طواقمه لا تستطيع الوصول للشهداء والمصابين في الشجاعية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب جميع السكان والنازحين في الشجاعية والأحياء الجديدة التركمان والتفاح بالإخلاء الفوري جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين.

وأشارت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، إلى أن طائرة كواد كابتر إسرائيلية تطلق نيرانها مجددا تجاه الأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومين و"جيش الاحتلال في حي الشجاعية، معلنة سقوط 5 شهداء حتى الآن في القصف الإسرائيلي على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.