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روسيا: الساسة في الغرب لن يستطيعوا الاختباء بالملاجئ إذا اندلع صراع نووي

01:28 م الخميس 27 يونيو 2024

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن موسكو قد تعدل العقيدة النووية في المستقبل وتأخذ في الاعتبار التجارب المستفادة من الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الساسة في الغرب لن يستطيعوا الاختباء بالملاجئ إذا اندلع صراع نووي.

وأكدت الخارجية الروسية، أن موسكو كثفت التعاون العسكري مع عدة دول لمواجهة عداء الغرب.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، اليوم الخميس، إن روسيا تدرس كافة الخيارات للرد على الأفعال الغربية، بما فيها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وأشار بيسكوف، إلى أن القرار لم يتم اتخاذه حتى اللحظة، مضيفا "إنها ممارسة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية وحتى معادية.. مع تزايد مشاركة دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة بالصراع في أوكرانيا، لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للرد على مثل هذا التدخل العدائي".

وعلق بيسكوف على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، بأن موسكو لا تستبعد خفض العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الصديقة، قائلا: "لم نتخذ قرارا في هذا الصدد حتى الآن"، لافتا إلى أن "سياستنا الخارجية يحددها الرئيس بوتين، وتنفذها وزارة الخارجية".

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين، فإن إعلان الغرب صراحة أن مهمته هي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، فإن الأمر يستلزم ردا من موسكو.

وزارة الخارجية الروسية الحرب في أوكرانيا دميتري بيسكوف العقيدة النووية
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