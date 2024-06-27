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BBC

إعلام عبري: عائلات الأسرى تطالب المحكمة بتشكيل لجنة للتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية

11:32 ص الخميس 27 يونيو 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين بسبب أحداث 7 أكتوبر يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، موضحة أن العائلات سترفع اليوم دعوى إلى المحكمة الإسرائيلية من أجل تشكيل لجنة التحقيق.

وكشفت الصحيفة العبرية أن العائلات تطالب بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت للمأساة.

وأغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الخميس، طريق رقم 2 أمام حركة المرور من الجانبين في منطقة جسر البنائين بتل أبيب الذي يربط شمال تل أبيب الكبرى بجنوبها.

وأضرمت عائلات الأسرى النيران في أقفاص حديدية في إشارة للأسر الذي يقبع به إسرائيليون في القطاع، كما رفعوا لافتات كتب عليها إما الصفقة أو الموت.

عائلات الأسرى أحداث 7 أكتوبر غزة طوفان الأقصى
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