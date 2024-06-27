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BBC

تقرير فلسطيني: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:04 ص الخميس 27 يونيو 2024

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - ( د ب أ )

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

ووفق الشهود، "فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى".

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى المستوطنين شرطة الاحتلال الإسرائيلي
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