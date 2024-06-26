فيديو| مشاهد لاستهداف الحوثيين سفينة إسرائيلية بصاروخ بالستي "فرط صوتي"

وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأربعاء، مشاهد إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (حاطم 2) على سفينة "إم إس سي سارة في" الإسرائيلية في البحر العربي.

واستعرضت الجماعة الموالية لإيران إمكانات الصاروخ البالستي المتطور، والذي استخدمه الحوثيون للمرة الأولى في استهدافاتهم منذ انخراطهم في الصراع مع إسرائيل وتهديد السفن المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

وأوضح الفيديو أن الصاروخ الذي يندرج ضمن فئة المقذوفات الفرط صوتية، يتمتع بنظام توجيه وتحكم ذكي، وقدرة عالية على المناورة الجوية لاختراق المنظومات الدفاعية.

#شاهدوا ...

تفاصيل صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (حاطم2) - الذي يكشف عنه للمرة الأولى ومشاهد إطلاقه على سفينة (MSC SARAH V) الإسرائيلية في البحر العربي pic.twitter.com/dbWGMp9X4D — Al-Hamzi (@AAlyuop) June 26, 2024

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت سفينة إسرائيلية في بحر العرب وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وكشف سريع، أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء من العمليات التجريبية، مؤكدا على أن عمليات الجماعة لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة الإسرائيلية جاء انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على مجازر "العدو الصهيوني"، موضحا أن الحوثيين مستمرون في تطوير قدراتهم العسكرية لتعزيز دورهم لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا.