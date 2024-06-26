"خلال أسابيع".. البث الإسرائيلية: المواجهة مع حزب الله ستكون بعد انتهاء عملية رفح

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، إن الترجيحات الإسرائيلية لا تستبعد اتفاقا مع لبنان لكن مع احتمال ضعيف.

وأشار قائد الفرقة 401 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن عملية رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي في الأسابيع القريبة وسينتقل الجيش للمرحلة الثالثة.

وأكد المصدرالأمني، أن الجبهة الأساسية بعد انتهاء عملية رفح ستكون الشمال والمواجهة مع حزب الله اللبناني.

وكانت القناة 12 العبرية قالت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من استغلال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شحنات الأسلحة الإضافية لفتح جبهة في الشمال مع حزب الله في لبنان.