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BBC

بعد استخدام فلسطينيين كدروع بشرية.. الخارجية الأمريكية: نجري مراجعة بانتهاكات لقانون الحرب

10:03 م الأربعاء 26 يونيو 2024

ماثيو ميلر

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وكالات

قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وعلى إسرائيل أن توفر الحماية لموظفي الإغاثة.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت للإسرائيليين بأنها تتوقع منهم الالتزام بقوانين حقوق الإنسان بما في ذلك فيما يتعلق بمعاملة الأسرى.

وأوضح ميلر في رده على سؤال بشأن استخدام إسرائيل فلسطينيين كدروع بشرية، أن واشنطن تقوم بعمليات مراجعة فيما يتعلق بانتهاكات قانون الحرب، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل بالتحقيق في بعض الحوادث.

ماثيو ميلر وزارة الخارجية الأمريكية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل حقوق الإنسان
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