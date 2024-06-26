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استطلاع رأي: مسعود بزشكيان يتصدر المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

09:20 م الأربعاء 26 يونيو 2024

مسعود بزشكيان

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طهران - (د ب أ)

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء تصدر مسعود بزشكيان قائمة المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14 المقررة بعد غد الجمعة.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إلى حصول بزشكيان (وزير الصحة بين 2001 و2005 وهو أكثر اعتدالا إلى حد ما من منافسيه) على نسبة 23.5% من الأصوات، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ويحتل محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى) المركز الثاني بنسبة 16.9% ثم سعيد جليلي (مرشح المعسكر المتشدد وكبير المفاوضين السابق في المفاوضات النووية) بنسبة 3.16% فيما حصل سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي على نسبة 2.3% ، و"علي رضا زكاني" على نسبة 1.2% و"مصطفى بورمحمدي" على نسبة 0.5% .

وأشار المركز إلى أن نسبة 45.7% من الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم قالوا إنهم سيشاركون بالتأكيد في هذه الانتخابات، فيما قال 31.6% إنهم مترددون، وأكد 22.6% أنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق الانتخاب، 61 مليونا و172 ألف.

وصدرت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية الـ14 بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة مروحية رفقة عدد من المسؤولين، كان بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، يوم 19 مايو الماضي.

مسعود بزشكيان الانتخابات الرئاسية الإيرانية مجلس الشورى الإسلامي إيران
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