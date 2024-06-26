إعلان

BBC

جانتس: جالانت محق وأنهينا مشاكل عدة مع الأمريكيين بغرف مغلقة بما فيها التسلّح

07:45 م الأربعاء 26 يونيو 2024

بيني جانتس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع "يوآف جالانت محق وقد قمنا بحل مشاكل عدة مع أصدقائنا الأمريكيين في غرف مغلقة بما في ذلك مسألة التسلح".

وأكد جانتس، أن الخلاف غير الضروري الذي يحدثه نتنياهو لأسباب سياسية يضر بالعلاقة مع أمريكا التي تعد جزءا لا يتجزأ من القدرة على كسب الحرب.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن ما يفعله اللواء 55 مثير للإعجاب وهم يدافعون عن الدولة من أجل تحقيق النصر وليس أقل من ذلك.

وأوضح نتنياهو ردا على وزير الدفاع يوآف جالانت، أنه عندما لا تحل الخلافات بالغرف المغلقة يُضطر للتحدث علنا لجلب ما يحتاجه جيش الاحتلال.

وكان موقع "والا" العبري قا، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد في واشنطن على أهمية حل الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الغرف المغلقة وليس في العلن.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن جالانت، إلى أنه يقدر الدعم الأمريكي العلني والسري ويدعم صفقة التبادل التي أعلنها الرئيس بايدن.

وعقد جالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأوضح جالانت، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بإعادة جميع الأسرى دون استثناء وعلى حماس قبول الصفقة أو تحمل العواقب.

بيني جانتس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخلافات بين أمريكا وإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية تنتقد الاستخدام التجميلي لأدوية إنقاص الوزن

إعلان

إعلان

39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء
قطعهم بصاروخ وولع في جثثهم.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قاتل والدته وشقيقيه بالغربية
عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة