جانتس: جالانت محق وأنهينا مشاكل عدة مع الأمريكيين بغرف مغلقة بما فيها التسلّح

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع "يوآف جالانت محق وقد قمنا بحل مشاكل عدة مع أصدقائنا الأمريكيين في غرف مغلقة بما في ذلك مسألة التسلح".

وأكد جانتس، أن الخلاف غير الضروري الذي يحدثه نتنياهو لأسباب سياسية يضر بالعلاقة مع أمريكا التي تعد جزءا لا يتجزأ من القدرة على كسب الحرب.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن ما يفعله اللواء 55 مثير للإعجاب وهم يدافعون عن الدولة من أجل تحقيق النصر وليس أقل من ذلك.

وأوضح نتنياهو ردا على وزير الدفاع يوآف جالانت، أنه عندما لا تحل الخلافات بالغرف المغلقة يُضطر للتحدث علنا لجلب ما يحتاجه جيش الاحتلال.

وكان موقع "والا" العبري قا، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد في واشنطن على أهمية حل الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الغرف المغلقة وليس في العلن.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن جالانت، إلى أنه يقدر الدعم الأمريكي العلني والسري ويدعم صفقة التبادل التي أعلنها الرئيس بايدن.

وعقد جالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأوضح جالانت، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بإعادة جميع الأسرى دون استثناء وعلى حماس قبول الصفقة أو تحمل العواقب.