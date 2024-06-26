سفيرة قبرص في بيروت: لا نسمح باستعمال أراضينا للاعتداء على الدول وخاصة لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكدت سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، خلال لقائها نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن بلادها لا تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة، وخاصةً لبنان.

وقالت السفيرة القبرصية "إن قبرص لا تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى، وبخاصة لبنان".

وشكرت السفيرة النائب بو صعب على "التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل مؤخراً بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى إنهاء هذه الأزمة".

من جهته، شكر بو صعب سفيرة قبرص على "توضيح موقف قبرص وعلى الاستمرار في العمل على المحافظة على أفضل العلاقات بين البلدين، بخاصة وأن الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان وقبرص، وأن السفارة في لبنان تصدر مئات التأشيرات أسبوعيا".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله قد حذّر، في كلمة له الأربعاء الماضي، الحكومة القبرصية من فتح المطارات القبرصية لإسرائيل لضرب لبنان.

وأعلنت قبرص أنها ليست متورطة بأيّ شكل من الأشكال في الحروب، وليست جزءاً من المشكلة.