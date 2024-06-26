إيطاليا.. ميلوني تنتقد الاتحاد الأوروبي وتصفه بأنه "كيان بيروقراطي مترهل"

روما - (د ب أ)

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي باعتباره "كيان بيروقراطي مترهل" يفرض قواعد عديدة يتعذر الدفاع عنها.

ودعت ميلوني، في حديثها اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب في روما، المفوضية الأوروبية إلى جعل تقليص البيروقراطية مهمتها شديدة الدقة، وأضافت أن ذلك سيساعد في إزالة "الفوضى" الإدارية وسيكون إشارة على التغيير.

وقالت ميلوني إن البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي تؤذي رواد الأعمال على وجه الخصوص، ودعت إلى تحويل هذا "الكيان البيروقراطي المترهل" إلى عملاق سياسي قوي بحضارته التي يرجع تاريخها إلى ألف عام، مدرك لتفوقه الذي لا يضاهى في العديد من المجالات، يقدم الدعم لنظم إنتاجه من أجل إثبات كفاءتها في المنافسة العالمية.

وتابعت ميلوني أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسلح نفسه بالأدوات اللازمة لتشجيع الاستثمار الخاص الموجه نحو مزيد من أسواق ريادة الأعمال.

وانتقدت ميلوني الاتحاد الأوروبي أيضا لأنه منغمس أكثر من اللازم في قرارات قائمة على أسس أيديولوجية، وهو أمر قالت إنه قوض ثقة المواطنين في المؤسسات.

وأضافت أن "التصور السائد هو أن الاتحاد الأوروبي يتدخل أكثر من مما ينبغي في جوانب الحياة اليومية".