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اليونيسيف: جثامين الآلاف من الشهداء ما زالت موجودة تحت الركام بغزة

06:13 م الأربعاء 26 يونيو 2024

اليونيسيف

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وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الأربعاء، إن حجم الدمار والقتل في غزة مروع ويؤثر على الأطفال هناك، مشيرة إلى أن جثامين الآلاف من الشهداء ما زالت موجودة تحت الركام في القطاع.

ودعت اليونيسيف، أطراف النزاع في غزة إلى الامتثال بالالتزامات الخاصة بحماية الأطفال.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت ارتفاع إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37718 شهيدا، 86377 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت كذلك، باستشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 140 آخرين، في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة أن العديد من الشهداء لا يزالون أسفل ركام المنازل بينما لا تتوفر الإمكانات اللازمة لانتشالهم.

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