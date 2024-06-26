إعلان

BBC

وزير الخارجية الإسرائيلي: طيب أردوغان مجرم حرب وأعلن دعمه لحزب الله

05:50 م الأربعاء 26 يونيو 2024

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرم حرب وأعلن دعمه لحزب الله اللبناني ضد تهديدات إسرائيل.

واتهم كاتس، أردوغان بمحاولة حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس ضد منظمة مسلحة تهاجمها من لبنان بأوامر إيران.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي في استهدافه أردوغان لا يمكن أن يتبناها إلا مسؤول دولة يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية.

وأكدت الخارجية التركية في بيانها، أن افتراءات وأكاذيب وزير الخارجية الإسرائيلي هي جزء من جهود إسرائيل للتغطية على جرائمها.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي طيب أردوغان مجرم حرب حزب الله طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ردًا على مهاجمة وزير إسرائيلي لأردوغان.. الخارجية التركية: للتغطية على جرائمهم

إعلان

إعلان

عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة