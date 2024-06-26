وزير الخارجية الإسرائيلي: طيب أردوغان مجرم حرب وأعلن دعمه لحزب الله

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرم حرب وأعلن دعمه لحزب الله اللبناني ضد تهديدات إسرائيل.

واتهم كاتس، أردوغان بمحاولة حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس ضد منظمة مسلحة تهاجمها من لبنان بأوامر إيران.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي في استهدافه أردوغان لا يمكن أن يتبناها إلا مسؤول دولة يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية.

وأكدت الخارجية التركية في بيانها، أن افتراءات وأكاذيب وزير الخارجية الإسرائيلي هي جزء من جهود إسرائيل للتغطية على جرائمها.