وزير الدفاع الأمريكي: حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة لحرب إقليمية

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستضمن دائما أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، مؤكدا أن حربًا أخرى بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية.

وزعم أوستن أن حركة حماس هي العائق أمام مقترح وقف إطلاق النار وموقفها يطيل أمد معاناة الفلسطينيين في غزة، مضيفا "إسرائيل في معركة صعبة ضد عدو شرس ويجب ألا نخاطر بحرب بلا نهاية".

وأعرب أوستن عن قلقه إزاء هجمات المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، مدّعيا أن مواطني إسرائيل يواجهون تهديدات حقيقية من إيران وشركائها بما في ذلك حزب الله والحوثيون وحماس.

كما أعرب وزير الدفاع الأمريكي، عن قلق الولايات المتحدة إزاء الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.