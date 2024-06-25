المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: حماس أضافت شروطا إضافية لمقترح وقف إطلاق النار

وكالات

أعربت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الهجمات القاتلة للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكدت جرينفيلد أن الاستيطان في الضفة الغربية لا يتسق مع القانون الدولي ويشكل عقبة أمام حل الدولتين وسيؤدي لإضعاف أمن إسرائيل، موضحة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حكومة الاحتلال لاستئناف تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وأشارت جرينفيلد إلى أن حركة حماس أضافت شروطا إضافية لمقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع مصر وقطر لجسر الهوة من أجل التوصل لاتفاق.

وشددت جرينفيلد على ضرورة أن توافق حماس على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن

وأوضحت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، أن سكان غزة يعانون مستويات كارثية من الجوع والوضع قد يزداد سوءا مع تعطيل وصول المساعدات، مؤكدة أن واشنطن ستضغط على إسرائيل من أجل ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع.