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BBC

زوجة نتنياهو تتهم قيادة الجيش بالتآمر للإطاحة بزوجها من السلطة

03:31 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

سارة نتنياهو

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تل أبيب- (د ب أ)

قالت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن الجيش يتآمر من أجل القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بزوجها من السلطة، بحسب تقرير بصحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

ووفق التقرير، الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) اليوم ، قال نتنياهو لأسر الأسرى المحتجزين فى غزة، إنها (سارة) لا تثق فى القيادة العليا لقوات الدفاع الإسرائيلية، ونفى نتنياهو التقرير الذي نشرته هآرتس.

سارة نتنياهو انقلاب عسكري زوجة نتنياهو
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