إعلان

BBC

مسؤول عسكري أمريكي: لا نرجح مساعدة إسرائيل حال وقوع حرب ضد حزب الله

04:38 م الإثنين 24 يونيو 2024

حزب الله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد لا تستطيع مساعدة إسرائيل في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله اللبناني، لحماية وجود قواتها في المنطقة.

وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات براون التي تشير إلى أن الولايات المتحدة "لن تكون على الأرجح قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حرب أوسع مع حزب الله".

وأكد براون أن إيران ستقدم دعمًا كبيرًا لحزب الله في حال تصاعد النزاع بين إسرائيل والحزب، مما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الصراع وتهديد وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وفي سياق متصل، ظهرت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تشير إلى اقتراب اتخاذ قرارات بشأن تكثيف الإجراءات العسكرية على الحدود مع لبنان، نظرًا للهجمات المستمرة من قبل حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقًا استعداده لخطط قتالية لشن هجمات على لبنان.

وتشدد التصريحات الأمريكية الأخيرة على أن واشنطن ستدعم إسرائيل في حالات مثل هذه، لكنها لن تنشر قواتها على الأرض في أي نزاع واسع المدى مع حزب الله.

حزب الله حرب حزب الله تشارلز براون
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شخص مشهور.. روسيا تكشف هوية أحد منفذي هجوم داغستان

إعلان

إعلان

* الحكومة: التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً وانخفاض حقيقي في الأسعار
* هل يبدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل؟- خبراء يتوقعون