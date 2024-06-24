مسؤول عسكري أمريكي: لا نرجح مساعدة إسرائيل حال وقوع حرب ضد حزب الله

(وكالات)

قال رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قد لا تستطيع مساعدة إسرائيل في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله اللبناني، لحماية وجود قواتها في المنطقة.

وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات براون التي تشير إلى أن الولايات المتحدة "لن تكون على الأرجح قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حرب أوسع مع حزب الله".

وأكد براون أن إيران ستقدم دعمًا كبيرًا لحزب الله في حال تصاعد النزاع بين إسرائيل والحزب، مما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الصراع وتهديد وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وفي سياق متصل، ظهرت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تشير إلى اقتراب اتخاذ قرارات بشأن تكثيف الإجراءات العسكرية على الحدود مع لبنان، نظرًا للهجمات المستمرة من قبل حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي سابقًا استعداده لخطط قتالية لشن هجمات على لبنان.

وتشدد التصريحات الأمريكية الأخيرة على أن واشنطن ستدعم إسرائيل في حالات مثل هذه، لكنها لن تنشر قواتها على الأرض في أي نزاع واسع المدى مع حزب الله.