بسبب التمر.. أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل

(وكالات)



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، على خلفية منع تل أبيب إدخال شحنة تمور أرسلتها أبو ظبي إلى سفارتها في تل أبيب.

ورغم أن توقيع اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل، عام 2020، ضمن بعد ذلك توفير الإمارات الغذاء الوطني لبعثاتها الدبلوماسية في إسرائيل دون أي منع، إلا أن وزارة الزراعية الإسرائيلية منعت دخول الشحنة التي كانت تزن 100 كيلوجرام من التمور قائلة إنها يجب أن تكون خالية من النواة وإلا لن يتم إدخالها.



وأثار هذا القرار غضبا كبيرا في الإمارات، حيث تواصل المسؤولون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لحل الموضوع. إلا أن وزارة الزراعة ظلت ثابتة على موقفها،



وفي إطار تمسك وزارة الزراعة الإسرائيلية، بإدخال التمور منزوعة النواة فقط، أبدت الإمارات احتجاجها وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بحل الأمر بينما تمسكت وزارة الزراعة الإسرائيلية بموقفها، قائلة إن التمور ذات النوى تشكل خطرًا زراعيًا.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن غضبها الشديد إزاء منع دخول شحنة التمور، واصفة القرار بأنه "انحراف" عن الأعراف الدبلوماسية، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية.



ويجدر الإشارة إلى أن شحنة التمور التي ترسلها الإمارات لإسرائيل، ليست لغرض تجاري مع اقتصار توزيعها فقط على العاملين في السفارة الإمارتية ومقر إقامة السفير.