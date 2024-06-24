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قوات الاحتلال تستهدف أطراف بلدة طير حرفا جنوبي لبنان بقصف مدفعي

11:43 ص الإثنين 24 يونيو 2024

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بيروت- (د ب أ)

قصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أطراف بلدة "طيرحرفا" جنوبي لبنان.

وأعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله اللبناني، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت صباح اليوم أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس الأحد، غارة استهدفت بصاروخين منزلا في محيط مسجد "الإمام علي" بساحة بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، على بلدتي "كفركلا" و"الخيام" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بيروت قصف مدفعي المدفعية الإسرائيلية
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