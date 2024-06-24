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روسيا تعلن صد هجوما بطائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

11:27 ص الإثنين 24 يونيو 2024

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي جولوبيف، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية إضافة إلى تحييد طائرتين أخريين فوق أراضي المقاطعة.

وأكد حاكم روستوف، أنه لم تقع أي إصابات أو يلحق أي أذى بأراضي المقاطعة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكتب جولوبيف في قناته عبر "موقع تليجرام": "في مقاطعة روستوف، صدت قوات الدفاع الجوي هجوما جويا، وتم إسقاط طائرة بدون طيار، وقمع طائرتين أخريين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف أن "حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط على أراضي منشأة صناعية ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات ويتم توضيح العواقب على الأرض من قبل الخدمات التشغيلية".

روسيا موسكو روستوف فاسيلي جولوبيف الدفاعات الجوية الروسية
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