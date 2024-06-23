المفوضية الأوروبية تحذر من محاولات روسية محتملة للتلاعب بالانتخابات الألمانية

بروكسل - (د ب أ)

في ضوء الانتخابات البرلمانية الاتحادية المقررة في ألمانيا العام المقبل، حذرت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا من احتمال قيام روسيا بمحاولات تلاعب في هذه الانتخابات.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قالت المفوضة الأوروبية المختصة بالشفافية والقيم وحماية الديمقراطية: "نحن نعيش في حقبة جديدة من التأثيرات العدائية".

وأضافت : "أخشى أن يكون (الموقع الإخباري) 'صوت أوروبا' نموذجًا لعمليات أخرى، حتى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في ألمانيا، هذه الوسيلة الوهمية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد"، وحذرت أن هذا النموذج يمكن نسخه كطريقة للتعامل مع الانتخابات.

وكانت بروكسل قررت في مايو حظر بث "صوت أوروبا" وثلاث مؤسسات إعلامية روسية أخرى من البث داخل الاتحاد الأوروبي، ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن المؤسسات الأربع كلها خاضعة لسيطرة الحكومة الروسية وأنها تستهدف أحزابا في أوروبا "خاصة خلال فترات الانتخابات".

ويُشْتَبَه في أن موقع "صوت أوروبا" الذي يقع مقره في "براج"، يقوم بنشر دعاية مؤيدة لروسيا في الاتحاد الأوروبي وأنه دفع أموالا لساسة أوروبيين.

وهناك اشتباه في أن بيتر بيترسون السياسي المنتمي إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" تلقى أموالاً ذات علاقة بالبوابة من أجل العمل لصالح روسيا داخل البرلمان الألماني، غير أن بيترسون نفى هذه الاتهامات.

وتابعت يوروفا أن "ألمانيا وفرنسا وبولندا تتعرض لضغوط شديدة فيما يتعلق بمسألة الأخبار الكاذبة".

وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول بشكل خاص الاستثمار في هذه الدول الأوروبية المركزية "لأنه يأمل في تحقيق أرباح كبيرة من خلال تقلب الرأي العام".

وطالبت السياسية التشيكية بزيادة الجهود في الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدي، لأن المخاطر ستصبح أكبر.