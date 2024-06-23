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صواريخ أوكرانية تقتل 3 أشخاص وتصيب العشرات في شبه جزيرة القرم

04:53 م الأحد 23 يونيو 2024

صواريخ أوكرانية

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موسكو - (د ب أ)

أسفر هجوم صاروخي أوكراني على مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، وتسبب في إصابة العشرات، حسبما ذكر حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف.

ونشر رازفوجاييف عبر قناته على تطبيق تليجرام يقول إن "عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 100 شخص تقريبا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن أوكرانيا أطلقت خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز " أتاكمز " على المدينة، وتم اعتراض أربعة منها.

وأضافت أن "صاروخاً آخر انحرف عن مساره نتيجة تحركات الدفاعات الجوية وانفجر في أجواء المدينة". وبحسب ما ورد كان العديد من الضحايا يستمتعون بالشمس على شاطئ أوتشكوييفكا شمال المدينة عندما سقطت شظايا الصاروخ.

وتم أيضا عرض صور لمنزل خاص كان يحترق . وقال رازفوجاييف إنه تم تعبئة وتكريس كافة المرافق الطبية المتاحة لمساعدة المصابين.

صواريخ أوكرانية شبه جزيرة القرم موسكو
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