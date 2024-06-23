نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصًا في مدن الضفة

(وكالات)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات أوقفت خلالها 20 فلسطينيا على الأقل في مدن الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضي.

وأفاد نادي الأسير، أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون أُفرج عنهم سابقًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت نحو 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع في مدن الضفة الغربية المحتلة لعدم وجود أماكن داخل المعتقلات.