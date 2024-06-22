استشهاد 42 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي لمربعين سكنيين في غزة

وكالات

استشهد 42 فلسطينيا على الأقل جراء هجمات جوية إسرائيلية اليوم السبت، على مربعين سكنيين في مدينة غزة وسط أنباء عن محاولة اغتيال قائد عسكري في حماس.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن حوالي 24 فلسطينيا استشهدوا جراء سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المنازل المأهولة بالسكان في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر بأن القصف العنيف "طال عددا من النساء والأطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني وسط المدينة ".

وأوضح شهود عيان بأنهم فوجئوا بشن الاحتلال سلسلة غارات على منازل سكنية في حي التفاح، مما أدى إلى تطاير أشلاء "الضحايا" في المكان.

وفي محاولة لانتشال الضحايا، حاول السكان نقلهم عبر عربات تجرها الحيوانات والسيارات المدنية لصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني وسيارات الاسعاف.

وبالتزامن مع قصف حي التفاح، شن الاحتلال سلسلة غارات على مربع سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد حوالي 18 فلسطينيا على الأقل، بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقال المكتب في بيان له إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مخيم الشاطئ مما أدى إلى استشهاد 18 شخصا".