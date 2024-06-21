واشنطن تدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وكالات

دانت الخارجية الأميركية ما وصفته بـ"الهجمات المتهورة والعشوائية" الأخيرة، التي شنها الحوثيون على السفن المدنية في البحر الأحمر.

وقالت الخارجية إنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين.

كما دعت إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين والدبلوماسيين الذين اعتقلهم الحوثيون هذا الشهر.

وتستهدف جماعة الحوثي منذ نوفمبر سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، "تضامنا مع غزة".