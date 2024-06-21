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BBC

واشنطن تدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

11:23 ص الجمعة 21 يونيو 2024

وزارة الخارجية الأميركية

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وكالات

دانت الخارجية الأميركية ما وصفته بـ"الهجمات المتهورة والعشوائية" الأخيرة، التي شنها الحوثيون على السفن المدنية في البحر الأحمر.

وقالت الخارجية إنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين.

كما دعت إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين والدبلوماسيين الذين اعتقلهم الحوثيون هذا الشهر.

وتستهدف جماعة الحوثي منذ نوفمبر سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، "تضامنا مع غزة".

وزارة الخارجية الأميركية الخارجية الأميركية الحوثيون هجمات الحوثيين
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