أهالي الأسرى لدى المقاومة يتظاهرون قرب منزل نتنياهو

وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن أهالي الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة أشعلوا النار بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قالت إن المئات تظاهروا ضد حكومة الإسرائيلية بالقرب من مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المتظاهرين وجهوا خلال المظاهرة انتقادات حادة لسلوك الحكومة بسبب الترويج لقانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.

وتابعت الصحيفة، أن المتظاهرون قاموا بسكب الطلاء الأحمر على الطريق ويهتفون "دمنا لا تذهب هدرا".