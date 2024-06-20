التربية الكويتية: تقديم الإجازة الصيفية للمعلمين والإداريين وتقليص فترات العمل

وكالات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية تقديم العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلة الابتدائية ابتداءً من نهاية دوام الخميس بناءً على توجيهات الوزير عادل العدواني بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربائية على الدولة.

كما أعلنت التربية عبر حسابها على منصة "إكس" تويتر سابقًا تعطيل العاملين كافة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ابتداءً من الاثنين المقبل، ما عدا المكلفين أعمال الامتحانات وتخفيض ساعات العمل للمكلفين في المرحلتين المتوسطة والثانوية لحين انتهاء امتحانات الدور الثاني والانصراف عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأفادت بأنه سيتم دمج مقارّ لجان امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية ابتداءً من الاثنين المقبل، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية سير عمل امتحانات الدور الثاني واعتماد النتائج رسمياً.