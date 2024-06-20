البيت الأبيض: لم نعلم أن نتنياهو سينشر مقطعا عن شحنات الأسلحة الأمريكية

وكالات

قال مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، لم نكن نعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وأكد عدم علم البيت الأبيض أن نتنياهو سينشر مقطعًا مصورًا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وأضاف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن المقطع الذي نشره نتنياهو مثير للقلق ومخيب للآمال.

وكان نتنياهو ذكر، الثلاثاء، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "من غير المعقول" أن "تحجب (واشنطن) الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال كيربي إن "من الصعب التكهن بدوافع نتنياهو لنشر شريط الفيديو"، مؤكدًا أن فكرة توقف أمريكا عن مساعدة إسرائيل في احتياجاتها للدفاع عن النفس "ليست دقيقة على الإطلاق".

وأشار كيربي إلى أن "الخلافات مع نتنياهو لن تؤثر على جهود التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى كهدف مشترك".

ونشر نتنياهو، الثلاثاء، مقطع فيديو باللغة الإنكليزية قال فيه إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد له أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعمل على رفع القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، الأمر الذي رفض بلينكن تأكيده.

وقال نتنياهو أيضا إنه أبلغ بلينكن أن "من غير المعقول" أن واشنطن "حجبت أسلحة وذخائر" عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وأثار التعليق ردود فعل من إدارة بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في إفادة صحفية، الثلاثاء، "نحن بالفعل لا نعرف ما الذي يتحدث عنه. نحن فقط لا نعرف".

وقال بلينكن إن شحنات الأسلحة، باستثناء واحدة بها قنابل كبيرة، تتحرك كالمعتاد بالنظر إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية أبعد من غزة، بما في ذلك من حزب الله وإيران. ورفض خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، التعليق على محادثاته الخاصة مع نتانياهو.

وعلقت الولايات المتحدة في مايو شحنة قنابل لإسرائيل زنة 2000 رطل و 500 رطل بسبب القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات.