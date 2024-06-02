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مسؤولون: مخاوف ألا يوافق نتنياهو على الاستمرار بالصفقة بسبب قلقه على مستقبله السياسي

09:58 م الأحد 02 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، اليوم الأحد، إن هناك مخاوف ألا يوافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الاستمرار بالصفقة بسبب قلقه على مستقبله السياسي.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين مقربين من نتنياهو، قولهم إن أي اتفاق لوقف القتال بشكل دائم في غزة لن يكون مقبولا.

وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية، إلى أن محتوى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان مفاجأة كبيرة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن إسرائيل في عهد نتنياهو لن تقبل بإنهاء الحرب حتى تتحقق جميع الأهداف الحربية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت نقلا عن مراسلها، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد شركاءه أمس أنه لن يكون هناك وقف للحرب معتبرا أن فرص التوصل لاتفاق منخفضة للغاية.

وأوضح أن نتنياهو ادعى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطرح الشروط الحقيقية التي وافقت عليها إسرائيل لإتمام الصفقة.

بنيامين نتنياهو وقف القتال غزة طوفان الأقصى
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