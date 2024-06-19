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مسؤول إسرائيلي: العد التنازلي لردنا القوي على حزب الله بدأ

09:50 م الأربعاء 19 يونيو 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول سياسي كبير، اليوم الأربعاء، إنه إذا واصل حزب الله مهاجمة إسرائيل فإن جنوب لبنان سيبدو مثل غزة ولا حصانة لبيروت.

وأوضح المسؤول السياسي، ان العد التنازلي لرد إسرائيلي قوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله عرض المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتاين.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف جالانت، قوله إن "حزب الله بدأ الحرب وواجبنا تغيير الوضع".

فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير من قوات الجيش منشغلة بشن الهجمات على حزب الله جنوبي لبنان، زاعما أن "اليوم قتلنا عددا من النشطاء".

وأشار هاليفي إلى أن "حزب الله نشر أمس قدرات نعرفها ونجهز حلولا للتعامل مع هذه القدرات"، مضيفا "نمتلك قدرات قوية وسوف يتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وأوضح هاليفي أن "اليوم ندافع وغدا ننتصر وبعد غد نعيد مواطنينا إلى واقع أمني أفضل".

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