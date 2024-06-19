رئيس أركان الاحتلال: حزب الله نشر قدرات نعرفها ونجهز حلولا للتعامل معها

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير من قوات الجيش منشغلة بشن الهجمات على حزب الله جنوبي لبنان، زاعما أن "اليوم قتلنا عددا من النشطاء".

وأشار هاليفي إلى أن "حزب الله نشر أمس قدرات نعرفها ونجهز حلولا للتعامل مع هذه القدرات"، مضيفا "نمتلك قدرات قوية وسوف يتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وأوضح هاليفي أن "اليوم ندافع وغدا ننتصر وبعد غد نعيد مواطنينا إلى واقع أمني أفضل".

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن لدى المقاومة قوة بشرية لم يسبق لها مثيل ولديها ما يزيد عن حاجتها وما تقتضيه الجبهة.

وأشار نصر الله إلى أن التهديد بالحرب على لبنان لا يخيف حزب الله ولا يجب أن يخيفه، مؤكدا أن "العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام ويعرف جيدا ما ينتظره".

وأوضح نصر الله، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن مسيرات حزب الله وصواريخه، مضيفا "العدو يعرف أن لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف".

وذكر نصر الله، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أن ما ينتظره في البحر الأبيض المتوسط كبير جدا، موضحا أن "العدو يعرف أن عليه انتظارنا برا وبحرا وجوا".

وشدد نصر الله، على أنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا قواعد وبلا أسقف، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرف تداعيات المعركة على لبنان على المنطقة.

وحذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني، الحكومة القبرصية من أنه إذا فتحت مطاراتها وقواعدها لإسرائيل لاستهداف لبنان فسوف تكون جزءا من الحرب.